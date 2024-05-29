Apple Mac Studio M2 Max/64GB/1TB/MAC OS 38R GPU
149 140 ₴
- В наявності
- Код: 1152152
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День Години роботи Перерва Понеділок 10:00 - 18:00 Вівторок 10:00 - 18:00 Середа 10:00 - 18:00 Четвер 10:00 - 18:00 Пʼятниця 10:00 - 18:00 Субота 10:00 - 16:00 Неділя Вихідний
* Час вказано для регіону: Україна, Львів
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Це піднімає владу.
Turbodopald
M2 Max або M2 Ultra.
Необмежені контакти.
Надзвичайно компактна конструкція.
Ефективність
Виберіть свій Supermoc.
MAC Studio може працювати від однієї з двох фішок - Ultra -zamybkie M2 Max або неперевершеного M2 Ultra.
12 -CORE CPU
Навіть 38 -цитровий GPU
До 96 ГБ уніфікованої оперативної пам’яті
400 ГБ/с ємність пам'яті
24 -Цоре процесор
Навіть 76 -цитровий GPU
Навіть 192 ГБ єдиної оперативної пам’яті
800 ГБ/с ємність пам'яті
Дизайн
Ефективність витрат. Розмір правильно.
Завдяки інтегрованим схемам Apple ми вмістили потужний настільний комп'ютер у надзвичайно компактній конструкції. Маленька студія Mac ідеальна під більшістю дисплеїв і дозволяє перетворити кожне місце в студію.
Інтерфейси
Сильні контакти.
Maca Studio оснащений універсальним набором з 12 супер -швидких портів із підтримкою зчитувача карт SDXC та вдосконаленим виходом HDMI, а також інтерфейсами Wi -fi 6e Юридичні застереження і Bluetooth 5.3.
2 порти USB -C або 2 порти Thunderbolt 4 Юридичні застереження
1 порт SDXC
4 порти
Громовий 4
1 порт HDMI
1 порт Ethernet 10 Гб
1 3,5 мм роз'єм для навушників
2 USB -порти
Дисплей та Mac Studio Studio
Дует чемпіонату.
Разом з комп'ютером Mac Studio в Apple була розроблена студія дисплея з великим 27-дюймовим дисплеєм сітківки 5K. Це ідеальна пара для кожної майстерні Юридичні застереження
Підключіть до 8 дисплеїв до моделі з M2 Ultra або навіть 5 дисплеїв до моделі з M2 Max.
Октан х
Магічні аксесуари
Аксесуари. Практично магія.
Чарівні аксесуари - бездротові, точні, мають батареї для декількох зарядки та чудово працюють разом Юридичні застереження
Клавіатура магічної клавіатури
Дотик
Чарівна миша миша
Magic TrackPad TrackPad
Macos та pro apki
Оптимізований для інтегрованих схем Apple.
Універсальний, інтуїтивний і завжди поточний - MACOS створюється для інтегрованих схем Apple. Крім того, він підтримує тисячі додатків, оптимізованих, щоб вони максимально використовували потенціал M2 Max та M2 Ultra Chips. Таким чином, ви можете працювати, створювати та грати так, про що ви ніколи не мріяли Юридичні застереження
Autodesk Maya
Ваш перший Mac?
Mac може це зробити.
Простий у використанні.
MACA був розроблений таким чином, щоб його легко оволодіти та простим у використанні. Ось чому ви почнете робити все, що вам найбільше подобається.
Супер швидко.
Поєднання інтегрованої ланцюга Apple та MacOS системи дає величезну потужність та продуктивність для всіх завдань.
Це триватиме довго.
Суцільний корпус алюмінію та оновлення вільного програмного забезпечення роблять Mac останнім у будь -якому відношенні - посередині та зовні.
Порівнювати
Знайдіть ідеальний Mac для себе.
Аксесуари
Дивіться аксесуари Mac.
Клавіатури та інші пристрої та основні речі.
Юридичні застереження
Бездротові мережі: Підключення Wi -fi 6e доступний у країнах, де він обслуговується.
Передні порти: У конфігурації з M2 Ultra Chip два порти USB-C дозволяють передавати дані за допомогою інтерфейсу Thunderbolt 4 зі швидкістю до 40 ГБ/с.
Дисплей студія: Монітор продається окремо.
Аксесуари : Продаються окремо.
App Store: Програми доступні для завантаження з App Store.
Показ: Розмір екрана вимірюється діагональною. Фактична діагональна екрана становить 23,5 дюйма. 13- та 15-дюймові MacBook Air Displays з M2 та 14- та 16-дюймовими MacBook Pro мають закруглені верхні кути. Якщо припустити, що поверхня екрана є прямокутником, його діагональ становить 13,6 дюйма, 15,3 дюйма, 14,2 дюйма та 16,2 дюйма відповідно (фактична площа дисплея менша).
Масова пам’ять: 1 ГБ = 1 мільярд байт; 1 ТБ = 1 трильйон байт; Фактична ємність відформатованого середовища менша.
Блок живлення та акумулятор: Продуктивність акумулятора під час відтворення фільму в додатку Apple TV. Ємність акумулятора залежить від конфігурації та використання.
|Основні
|Виробник
|Apple
|Характеристики процесора
|Модель процесора
|Apple M2 Max (12 ядер; ARM)
|Користувацькі характеристики
|SSD M.2 PCIE
|1000 ГБ
|Аксесуари в комплекті
|Силовий кабель
|Вага виробу
|2,7 кг
|Відеокарта
|Apple M2 Max (38 ядер)
|Висота виробу
|95 мм
|Гарантійний термін (міс)
|6
|Рік випуску
|2023
|Довжина виробу
|197 мм
|Додаткова інформація
|Вбудований модуль TPM
|Звук
|Інтегрована звукова карта
|Код виробника
|MQHH73ZE/A/P1/R1/D1 - CTO [Z17Z0010Q]
|Кількість слотів пам'яті
|0/0 (припаяний)
|Комунікація
|Wi-Fi 6e; LAN 10 Гбіт/с; Bluetooth
|Макс. обсяг оперативної пам'яті
|64 ГБ
|Об'єм відеопам'яті
|Загальна пам'ять
|Обсяг оперативної пам'яті
|64 ГБ (унфікована пам'ять)
|Попередньо встановлена ОС
|macOS Monterey
|Програмне забезпечення увімкнене
|Поділ відновлення (варіант відновлення системи з диска)
|Роз'єми — задня панель
|USB 3.2 Gen. 2 - 2 ПК; Thunderbolt 4 - 4 шт; Виведення навушників/динаміка — 1 ПК; RJ -45 (LAN) - 1 ПК; HDMI — 1 ПК; Ac —in (вхід живлення) — 1 ПК
|Роз'єми — передня панель
|Тип USB -C - 2 ПК; Читач карт пам'яті — 1 ПК
|Ширина вироби
|197 мм
- Ціна: 149 140 ₴