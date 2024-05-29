повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця

Умови повернення та обміну

Компанія здійснює повернення і обмін цього товару відповідно до вимог законодавства.

Терміни повернення

Повернення можливе протягом 14 днів після отримання (для товарів належної якості).

Зворотня доставка товарів здійснюється за рахунок покупця.

Додаткова інформація про доставку та оплату: Завдаток обов’язковий, веземо товар спеціально для Вас . Завдаток береться як гарантія того, що ви заберете товар на пошті. Сума завдатку віднімається від кінцевої вартості товару. Товар резервується тільки після зробленого завдатку.(Після оплати обов’язково повідомити менеджера про оплату, надіславши скрін або фото квитанції. В іншому разі ми не зможемо перевірити вашу оплату та віддати замовлення в роботу) Ціна фіксується на момент замовлення. Якщо покупець відмовився від товару, який немає дефектів - завдаток не повертається, оскільки є гарантією відшкодування витрат, понесених продавцем на транспортування. Якщо товар ще не відвантажений зі складу і покупець відмовляється від товару - повертається 50% завдатку (можливо в перші 12 годин після підтвердження замовлення). Усі транспортні витрати сплачує покупець.(У разі гарантійного випадку покупець сплачує транспортування товару до сервісного центру) Усі витрати, пов'язані з поверненням/обміном товару, несе покупець. ---------------------------------------------------------------------------- Умови повернення для товарів неналежної якості Повна сума замовлення повертається покупцеві на банківську карту, при отриманні даного товару компанією або товар змінюється за рахунок компанії якщо брак виявився відразу. Якщо брак виявився в процесі експлуатації, то виріб ремонтується або змінюється при неможливості ремонту (рішення приймає сервісний центр) Для здійснення гарантії товар має бути відправлений до сервісного центру в оригінальній (заводській) упаковці. Хто сплачує зворотну доставку? Якщо повернення/обмін відбувається через неналежну якість або невідповідність товару замовлення, доставка здійснюється за рахунок магазину, в іншому випадку транспортні послуги оплачує покупець. У кожній конкретній ситуації наш підхід до клієнта індивідуальний, і приймається рішення, що максимально задовольняє обидві сторони. Як і коли я отримаю свої гроші? Кошти при поверненні товару, повертаються відповідно до способу оплати за замовлення. Обмін товару чи повернення коштів проводиться протягом 1-3 робочих днів із моменту надходження до нас поверненого товару.